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شاهد بالصور: رواد التواصل يجعلون وزير الصناعة السوداني مدعاة للتفاؤل لتغيير حياتهم إلى الأفضل في العام الجديد

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مدني عباس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الصناعة والتجارة الشاب “مدني عباس مدني”، وهو بملابس ممزقة خلال فض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش في يونيو ٢٠١٩، وأخرى ببدلة أنيقة وهو يستقبل العام ٢٠٢٠ وزيراً، علقوا عليها ( تفاءلوا دوما لامستحيل لتحقيق احلامكم).

وجمعت الصورة مابين التحرر من اليأس والتسلح بالتفاؤل، والسخرية السياسية، من خلال المفارقة مابين الصورتين.
الخرطوم (كوش نيوز)

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2 تعليقان

جميل بثينة 2020/01/01 at 10:47 ص

حرية سلام وعدالة نحيكم سعاده الوزير مدنى ونتمنى لكم التوفيق فى التكليف ونريد ان شاء الله ان تكون بلادنا
من اعظم الدول واحسنها فى كل مناحي الحياة وان شاء الله يكون ذلك متفاءلون جدا

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بت ابوها 2020/01/02 at 6:49 م

يلبس ولا يمشي سااي…. شوفوا لينا هعايش الناس

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