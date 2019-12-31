شاهد بالصور: رواد التواصل يجعلون وزير الصناعة السوداني مدعاة للتفاؤل لتغيير حياتهم إلى الأفضل في العام الجديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوزير الصناعة والتجارة الشاب “مدني عباس مدني”، وهو بملابس ممزقة خلال فض الاعتصام امام القيادة العامة للجيش في يونيو ٢٠١٩، وأخرى ببدلة أنيقة وهو يستقبل العام ٢٠٢٠ وزيراً، علقوا عليها ( تفاءلوا دوما لامستحيل لتحقيق احلامكم).

وجمعت الصورة مابين التحرر من اليأس والتسلح بالتفاؤل، والسخرية السياسية، من خلال المفارقة مابين الصورتين.

الخرطوم (كوش نيوز)

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