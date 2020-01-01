شاهد عيان في الخرطوم: قال لي اقسم بالله البت بحوشوها اربعة، دا بحضنها، بدفرها لدا

انا حكتب البوست دا ولو عايزين تردمو ، اردمو ما فارق بس والله كلمة حق ما اسكت عنها عشان شوية تعليقات ، واي زول من ال27 الف الماتبعني ديل قلبو فيهو حرارة رجالة وغيرة علي اعراض الناس

يشارك المنشور دا

في سوداني في السعودية ، سائق ليهو عربية بتاعت اسرة ، بطلعهم مشاويرهم وكدا

ففي يوم قررو يطلعو رحلة بعيدة ، طلعت الاسرة كلها ، ومعاهم ابوهم شيخ كبير وعجوز ، وهم راجعين بالليل ، العربية اتعطلت في الشارع ، وقفت ليهم عربية فيها 6 شباب ، جو وكأنهم حيساعدوهم ، وفرحو بوقفتهم وجيتهم شديد ، لحدي ما ظهر وشهم الحقيقي

وواحد فيهم قال لبت السعودي ( ترا حلوة ماشاء الله ، قمر في سماه )

والسعودي نطا في الولد احترم نفسك يا كلب

ودورة مشكلة ، ضرب الشيخ الكبير بنية في وشو وقع بقي بعاين ما قادر اقوم ، واصلا نيتهم كانو اغتصبو البنات وهم مخمورين 💔

السوداني مسك مفتاح العجل وقشط الاول رماه ، وقشط التاني رماه ، والتالت جرا عمت السودان رماه ، والحديدة طارت من يدو

السعودي ركب فوق صدرو ، والسوداني لابس سكين في بطنو ، طلعها لما طلعها وجرح السعودي وقع

السوداني قام ، مسك مفتاح العجل من جديد

وضرب الواقع دا كسر يدو ، والبقية ركبو العربية وجرو خلوه

حكي لي القصة واحد سعودي وقال لي بالحرف الواحد ( ترا السوداني أأمنو علي عرضي والله ، السوداني يموت قبلك اذا تعلق الامر بالعرض )

قلتو لي السوداني بأمنوه علي العرض مش ؟

وامبارح بغتصبو في اخواتهم في الساحة وشارع النيل 💔

يااخ صحبي جوهو بنات واحتمو بيه من الكلاب الاولاد التابعنهم ، قال لي ما قدرت اوقفهم الا لما سليت سكيني وقلت ليهم عاي الطلاق البحصلهن بطعنو بالسكين دي 💔

كلاب مهوسة بحاجة اسمها حرية ياااخ

واوعاك ثم اوعاك تقول لي تقول لي ناس الشرطة وين ؟

عشان لما ناس الشرطة حاولو ادخلو في الموضوع 6 منهم راقدين مستشفي اسي 💔

ابو البت دا خليه ، بجيهو ورا ، دا داير ليهو شتيمة باحترام كمان

انتو عارفين ، اكبر مصيبة ممكن تحصل شنو ؟

انو رجل القانون يفقد هيبتو والله💔

خلاص حنبقي مجتمع عائش في غابة

القي ياكل الضعيف بس 💔

واحد قال لي اقسم بالله شفت بت ساكنها اكتر من مية واحد 💔

لما تتعب وتقع ، في الارض بتلمو عليها ذي الضبان ، وبغتصبوها ، لحدي ملابسها تتقطع وما تفضل فيها شي

عليك الله قلتو لي جنجويد رباطة مش ؟

جنجويد بغتصبو اخواتنا في دارفور وقراها

وانت يا بطل بتغتصب في اخواتنا في الخرطوم ، راجل شديد انت

ماشاء الله يا اخو البنات ، الراكز

بتعجب من واحد راكب مواصلات ، وبطلع لعسكري راسو وبقول ليه ، مدنيااااااو

ولما سألتو علاقة المدنية بموقفك دا شنو ؟

قال لي : انت من زمن الناس بتحترم افراد الشرطة يااخ ، انت قديم وبضحك

يلا النوع دا اتجرا ذي الكلب ، اتشلت من افراد الشرطة واتلبع ذي الما حصل شي واتكرا ذيو ذي اي حيوان ، لأنو بالجد الما بحترم القانون ورجل القانون حيوان وهمجي حتي لو دكتور وبروف

لا والعجيب العجيب ،واحد قال لي افكو فيهم بمبان ، لسة ما سقطت والله 😡

زعلان شدييد حضرت سيادتو

وبقولها بفم مليان لسة ما سقطت

تسقط في عملية قلب بركة رب العالمين

اها دايرهم يسو ليهم شنو ؟

اطفو ليهم الانوار عشان استمتعو

انا شخصيا اقسم بالله ما بلوم افراد الشرطة والبوليس ، حتي لو ما ادخلو ، عارفين ليه ؟

عشان بنهتف ليهم ، جياشي جا ، بوليس جرا

وبعد شوية بنقول معليش معليش معليش ما عندنا جيش

ومن تكتم فيك ، تقعد تنادي بتاع البوليس ذي المرا ، مالك ما جيت وادخلت ؟

ادخل ليك وانت بتعاملو بتافهتك دي وعدم احترامك دا

هو نحن طلعنا الشارع ليه ؟

مش عشان ندي الانسان قيمتو وخليه يعبر عن رايو بدون خوف ؟

استاذ احمد وعظمة ماتو ليه ؟

عشان انت تجي مالي كرشك عصير وتقول لي مدنيااااو ، وانا حر وتقعد تغتصب وتشاغل وتهابش في بت الناس ؟

يااخ واحد شاهد عيان قال لي اقسم بالله البت بحوشوها اربعة ، دا بحضنها ، بدفرها لدا ، دا بحضنها بدفرها لدا ، ذي اللعبة

محتاجين نشتغل علي الكلاب ديل عشان يرجعو بشر تاني

وان شاء الله اجيني واحد اقول ل ما تقول كلاب ، عشان اقول ليه انت ذاتك كلب ووسخ كمان

عشان لو اختك اغتصبوها جوة ولا هبشوها وشرطو ملابسها ، ما بتقول كدااا

اما الابو البخلي بتو تطلع في وقت ذي دا وتحتفل برأس السنة ، اريت لو بلقي فيك طريقة في زقاق ضيق وشايل لي صوت عنج امانة ما يابا راسك يا ابو البنات

دا شنو الحاصل دا ؟

انا ما قادر استوعب الحاصل والله ؟

يااخ صحيت الساعة 2 بالليل في السوق العربي ،وانا في الطابق التالت ، بنات جاريات واولاد بكوركو الحقوهم ما تخلوهم 💔

اغتصااب يا جماعة عينك عينك

اعراض تنتهك عينك عينك

اعملو حملات توعوية ، اعملو اسابيع تعليمة للكلاب الضالة دي

ولا اقول ليكم ، لموهم وكتلوهم وريحونا منهم ،

قرف ياااخ

بتمني البوست دا يصل لاي واحد حاول اعتدي ليه علي بت ، واقول ليه ، انت ما راجل ، ما راجل ، الله ينتقم منك يااخ

حذيفة النعيم

شارك الموضوع :



