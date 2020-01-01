شاهد عيان في الخرطوم: قال لي اقسم بالله البت بحوشوها اربعة، دا بحضنها، بدفرها لدا

انا حكتب البوست دا ولو عايزين تردمو ، اردمو ما فارق بس والله كلمة حق ما اسكت عنها عشان شوية تعليقات ، واي زول من ال27 الف الماتبعني ديل قلبو فيهو حرارة رجالة وغيرة علي اعراض الناس
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في سوداني في السعودية ، سائق ليهو عربية بتاعت اسرة ، بطلعهم مشاويرهم وكدا
ففي يوم قررو يطلعو رحلة بعيدة ، طلعت الاسرة كلها ، ومعاهم ابوهم شيخ كبير وعجوز ، وهم راجعين بالليل ، العربية اتعطلت في الشارع ، وقفت ليهم عربية فيها 6 شباب ، جو وكأنهم حيساعدوهم ، وفرحو بوقفتهم وجيتهم شديد ، لحدي ما ظهر وشهم الحقيقي
وواحد فيهم قال لبت السعودي ( ترا حلوة ماشاء الله ، قمر في سماه )
والسعودي نطا في الولد احترم نفسك يا كلب
ودورة مشكلة ، ضرب الشيخ الكبير بنية في وشو وقع بقي بعاين ما قادر اقوم ، واصلا نيتهم كانو اغتصبو البنات وهم مخمورين 💔
السوداني مسك مفتاح العجل وقشط الاول رماه ، وقشط التاني رماه ، والتالت جرا عمت السودان رماه ، والحديدة طارت من يدو
السعودي ركب فوق صدرو ، والسوداني لابس سكين في بطنو ، طلعها لما طلعها وجرح السعودي وقع
السوداني قام ، مسك مفتاح العجل من جديد
وضرب الواقع دا كسر يدو ، والبقية ركبو العربية وجرو خلوه
حكي لي القصة واحد سعودي وقال لي بالحرف الواحد ( ترا السوداني أأمنو علي عرضي والله ، السوداني يموت قبلك اذا تعلق الامر بالعرض )
قلتو لي السوداني بأمنوه علي العرض مش ؟
وامبارح بغتصبو في اخواتهم في الساحة وشارع النيل 💔
يااخ صحبي جوهو بنات واحتمو بيه من الكلاب الاولاد التابعنهم ، قال لي ما قدرت اوقفهم الا لما سليت سكيني وقلت ليهم عاي الطلاق البحصلهن بطعنو بالسكين دي 💔
كلاب مهوسة بحاجة اسمها حرية ياااخ
واوعاك ثم اوعاك تقول لي تقول لي ناس الشرطة وين ؟
عشان لما ناس الشرطة حاولو ادخلو في الموضوع 6 منهم راقدين مستشفي اسي 💔
ابو البت دا خليه ، بجيهو ورا ، دا داير ليهو شتيمة باحترام كمان
انتو عارفين ، اكبر مصيبة ممكن تحصل شنو ؟
انو رجل القانون يفقد هيبتو والله💔
خلاص حنبقي مجتمع عائش في غابة
القي ياكل الضعيف بس 💔
واحد قال لي اقسم بالله شفت بت ساكنها اكتر من مية واحد 💔
لما تتعب وتقع ، في الارض بتلمو عليها ذي الضبان ، وبغتصبوها ، لحدي ملابسها تتقطع وما تفضل فيها شي
عليك الله قلتو لي جنجويد رباطة مش ؟
جنجويد بغتصبو اخواتنا في دارفور وقراها
وانت يا بطل بتغتصب في اخواتنا في الخرطوم ، راجل شديد انت
ماشاء الله يا اخو البنات ، الراكز
بتعجب من واحد راكب مواصلات ، وبطلع لعسكري راسو وبقول ليه ، مدنيااااااو
ولما سألتو علاقة المدنية بموقفك دا شنو ؟
قال لي : انت من زمن الناس بتحترم افراد الشرطة يااخ ، انت قديم وبضحك
يلا النوع دا اتجرا ذي الكلب ، اتشلت من افراد الشرطة واتلبع ذي الما حصل شي واتكرا ذيو ذي اي حيوان ، لأنو بالجد الما بحترم القانون ورجل القانون حيوان وهمجي حتي لو دكتور وبروف
لا والعجيب العجيب ،واحد قال لي افكو فيهم بمبان ، لسة ما سقطت والله 😡
زعلان شدييد حضرت سيادتو
وبقولها بفم مليان لسة ما سقطت
تسقط في عملية قلب بركة رب العالمين
اها دايرهم يسو ليهم شنو ؟
اطفو ليهم الانوار عشان استمتعو
انا شخصيا اقسم بالله ما بلوم افراد الشرطة والبوليس ، حتي لو ما ادخلو ، عارفين ليه ؟
عشان بنهتف ليهم ، جياشي جا ، بوليس جرا
وبعد شوية بنقول معليش معليش معليش ما عندنا جيش
ومن تكتم فيك ، تقعد تنادي بتاع البوليس ذي المرا ، مالك ما جيت وادخلت ؟
ادخل ليك وانت بتعاملو بتافهتك دي وعدم احترامك دا
هو نحن طلعنا الشارع ليه ؟
مش عشان ندي الانسان قيمتو وخليه يعبر عن رايو بدون خوف ؟
استاذ احمد وعظمة ماتو ليه ؟
عشان انت تجي مالي كرشك عصير وتقول لي مدنيااااو ، وانا حر وتقعد تغتصب وتشاغل وتهابش في بت الناس ؟
يااخ واحد شاهد عيان قال لي اقسم بالله البت بحوشوها اربعة ، دا بحضنها ، بدفرها لدا ، دا بحضنها بدفرها لدا ، ذي اللعبة
محتاجين نشتغل علي الكلاب ديل عشان يرجعو بشر تاني
وان شاء الله اجيني واحد اقول ل ما تقول كلاب ، عشان اقول ليه انت ذاتك كلب ووسخ كمان
عشان لو اختك اغتصبوها جوة ولا هبشوها وشرطو ملابسها ، ما بتقول كدااا
اما الابو البخلي بتو تطلع في وقت ذي دا وتحتفل برأس السنة ، اريت لو بلقي فيك طريقة في زقاق ضيق وشايل لي صوت عنج امانة ما يابا راسك يا ابو البنات
دا شنو الحاصل دا ؟
انا ما قادر استوعب الحاصل والله ؟
يااخ صحيت الساعة 2 بالليل في السوق العربي ،وانا في الطابق التالت ، بنات جاريات واولاد بكوركو الحقوهم ما تخلوهم 💔
اغتصااب يا جماعة عينك عينك
اعراض تنتهك عينك عينك
اعملو حملات توعوية ، اعملو اسابيع تعليمة للكلاب الضالة دي
ولا اقول ليكم ، لموهم وكتلوهم وريحونا منهم ،
قرف ياااخ
بتمني البوست دا يصل لاي واحد حاول اعتدي ليه علي بت ، واقول ليه ، انت ما راجل ، ما راجل ، الله ينتقم منك يااخ
حذيفة النعيم
5 تعليقات
الاخ حذيفة انت جادي في كلامك دا ولا دي حجوة من احاجي زمان .. ما مصدق نصل لحد الدرجة دي ؟؟؟ ياخي بالله عليك في كلام زي ده ؟ لو دا حاصل نقول علي السودان السلام والله يرحم البلد الكان رجالها يهزوا ويرزوا .. ديل ناس البناطلين الناصلة والاردية والفنايل اديني حقنة وملونين شعورهم … لعنة الله عليكم .. شباب ضايع وصايع … هم طالعين عشان كده .. كيف البلد تتقدم و.. وليهم حق لان من يفتي لهم مفرح والقراي وسايق القطيع ام الضفاير قودي الرسن .. الاسمو اسماعيل التاج محكام صعاليك ابتلانا الله بيهم … ودا عملنا الردئ .. الله استر طول ما الفتوي عند الرشيد سعيد البليد ما بتقوم لينا قايمة .. نضفوا البلد من الوسخ كان في حكومة الغفلة ولا الشارع .. يعني الواحد لو طالع مع بنتو ولا اختو اتسلح زي رامبو سكاكين وعكاز وكالوت وساطور وممكن مسدس وتلاتة اربعة درابات لزوم الردم والرجم … الله استر البلد ماشه للاسفل
المتحرشين بالبنات تم تحريشهم بالمال لشئ في نفس الكيزان كما أن البوليس أو الشرطة هي من وضعت نفسها في هذا الوضع وهو ضياع الهيبة لأنها كانت ومازالت بورة لفساد ضبطها وعساكرها وموالاتهم للكيزان قلبا وغالبا اما الجيش فلم يعد هنالك جيش لجيش البرهان ورثه من الكيزان والبشير
كااااااااااااااااك كااااااااااااااااااك كاااااااااااااااااااااك
يا اخوي دا فهم المدنية من الاغلبية ولما نقول اغلبية نعني بيها الناس الحشدوهم عشان يسنتصرو بيهم في القيادة وكولمبيا وغيرها الناس البتلبس البرمودات والشورط والفنيلة الداخلية وتقيف شبه عارية في الشوارع وبين الحشود كأنها جو بيوتهم الناس المبرمة شعرها ومنزلة لباساتها ومبينة عوراتها ناس السلس والخرشة والعرقي والبنقو في نهار رمضان الناس الكانو يخاطبوهم بلغة الراندوق وساقط الكلام
ديل يا اخوي هم روح الحراك والمدنيااااو ولا ما ياهو ولا نغش نفسنا
شي طبيعي الناس ديل يعملو كده عشان دي الحاجة الفعلا تشبهم
صدقت