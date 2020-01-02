بالصورة .. تعرف على الشاب العربي الثري الذي سيتزوج ابنة ترامب .. وهذا موعد الزفاف

أفادت قناة لبنانية أنه تحدد يوم الحادي عشر من الشهر الحالي موعدا لزفاف تيفاني، صغرى بنات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الشاب اللبناني الأصل مايكل شربل بولص.

و حسب ما أوردت قناة ”ام تي في“ اللبنانية يبلغ صهر ترامب العربي من العمر 25 سنة، ويصغر زوجته عروسه تيفاني بسنة واحدة، وهو يحمل أربع جنسيات بينها الأمريكية.

وينحدر بولص من عائلة لبنانية ثرية وعاش في نيجيريا قبل أن ينتقل للولايات المتحدة ويتعرف على تيفاني عام 2018، أثناء وجودهما في إجازة بجزيرة ميكونوس اليونانية.

وقد شارك بولص في حفل عيد الميلاد الذي أقامته عائلة الرئيس ترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي، وأمضى حفل رأس السنة مساء أمس مع تيفاني في منتجع ترامب ”ما را لاغو“ بفلوريدا.

صحيفة المرصد

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