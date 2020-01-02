6 خرجوا من الظل إلى النور وصنعوا الأخبار في 2019

كل واحد من هؤلاء تصدر عناوين الأخبار خلال عام 2019، وترك بصمته في التاريخ بطريقته الخاصة، وفيما يأتي يوضح موقع إل.سي.إي الفرنسي كيف خرج هؤلاء الستة من الظل إلى النور في الأشهر الأخيرة.

يقول الموقع لا بد أنكم شاهدتم وجوههم وسمعتم أسماءهم هذا العام في الأخبار، وما يميز هؤلاء جميعا هو تطلعهم الشديد لتحقيق رغباتهم وقناعاتهم، إنهم رجال ونساء تمكنوا في غضون بضعة أشهر فقط من الدخول إلى قلب الأحداث وتصدر نشرات الأخبار.

غريتا ثونبرغ.. المتحدثة باسم جيل المناخ

إنها تلك الفتاة الصغيرة التي كانت تجلس على الرصيف البارد أمام برلمان ستوكهولم من أجل المناخ، ولم يكن أحد يعلم عنها شيئا قبل عام، لكنها تحولت اليوم إلى الضمير البيئي للعالم وصوت جيل غاضب من تقاعس قادته عن حماية الأرض من الاحتباس الحراري، وقد توجت في ديسمبر/كانون الأول 2019 “شخصية العام” لمجلة تايم الأميركية، وكانت أصغر من ينال هذا اللقب.

عميل “سي.آي.أي”.. السبب في “عزل” مجلس النواب الأميركي لترامب

لم تكشف هويته، لكنه سرّب فحوى محادثة للرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني، طالبه فيها بالتحقيق في قضايا تخص منافسيه السياسيين.

خوان خيراردو غوايدو ماركيز.. الرجل الذي زعزع حكم مادورو

وهو سياسي فنزويلي يعمل حاليا رئيسا للجمعية الوطنية لفنزويلا، لم يكن أحد خارج بلاده يعرف عنه شيئا، لكنه تصدر الأخبار عندما ثار ضد الرئيس نيكولاس مادورو وحاول عزله، بعد أن حصل على تأييد الغالبية العظمى من نواب الجمعية الوطنية.

ورغم أنه لم يفلح في إزاحة مادورو من الحكم، فإنه يتمتع باعتراف خمسين دولة من بينها الولايات المتحدة الأميركية.

آلاء صلاح.. أيقونة الثورة السودانية

بعد أن انتشرت لها صورة وهي تقف فوق سطح سيارة، متدثرة بالبياض تحث المحتجين على الاستمرار في ثورتهم وتشد أزرهم، تحولت آلاء صلاح إلى أيقونة للثورة السودانية، مما جعلها تمثل صوت المرأة السودانية التي تعرف باسم “كنداكة” أو “الملكة النوبية” أو “تمثال الحرية السودانية”.

كارولا راكيتي.. قبطانة المهاجرين

الشابة ألمانية كارولا راكيتي التي تبلغ من العمر 31 عاما، كانت تقود السفينة الإنسانية “سي ووتش 3” (Sea-Watch 3)، وتحدت الحصار الإيطالي من خلال النزول إلى لامبيدوسا في يونيو/حزيران 2019 مع 43 مهاجرا أنقذتهم من الغرق في البحر المتوسط، بعد أسبوعين من الضياع في البحر.

وأعادت بذلك كارولا إلى صدارة الأخبار مأساة الآلاف من البشر الذين يخاطرون بحياتهم للوصول إلى أوروبا والهرب من الحرب أو الاضطهاد أو البؤس.

كاتي بومان.. الباحثة التي مكنت من رسم صورة للثقب الأسود

استطاعت كاتي بومان القادمة من عالم لا علاقة له بالثقوب السوداء، من بناء خوارزمية معقدة استخدمت لأول مرة لالتقاط أول صورة لثقب أسود نشرت في أبريل/نيسان 2019، ليعد ذلك أحد أعظم الاختراقات في تاريخ علم الفلك.

الجزيرة نت

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