أحداث مؤسفة في الشوارع ليلة رأس السنة

شهدت العاصمة الخرطوم احداثاً مؤسفة للغاية ليلة رأس السنة، حيث تعرضت عدد من السيارات للرشق بالحجارة امام ساحة الحرية وما حولها، إلى جانب الحوادث المرورية المتكررة التي شهدتها عدد من الشوارع الرئيسية، بالاضافة إلى العديد من الممارسات الاخرى التي اتسمت بالفوضى العارمة، تماما كاقتحام ساحات تجمع المواطنين بالموتوسيكلات مما ازعج الكثيرين.
صحيفة السوداني
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خلى المدنية وما يعرف بلجان المقاومة يوفروا الامن والاستقرار الذي كان ينعم به السودان وحل محله الآن النهب والسلب والتعدي على الاعراض والممارسات المنحرفة في الشوارع تحت رداء المدنية