شاهد بالفيديو.. خلال احتفالات رأس السنة فتاة تتجول في شوارع الخرطوم بملابس “عارية” وتثير ضجة واسعة

واصل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان نشر فيديوهات احتفالات البلاد بالعام الجديد والتي جاءت صادمة للرواد والمتابعين على منصات مواقع التواصل.
فبعد نشر مقطع تحرش شابين بفتاة في إحدى شوارع الخرطوم الشهيرة والذي أثار جدلاً وضجة واسعة, عاد الرواد لنشر المقاطع المثيرة والتي وجدت الغضب والسخط من الرواد والمتابعين, حيث نشر مؤخراً مقطع فيديو يظهر فتاة وهي تتمشى رفقة شاب بملابس عارية من منطقة “الكتف”, حيث ظهر جزء كبير من جسد الفتاة المتحررة وهو عاري تماماً.
https://web.facebook.com/ssuuddaannee/videos/1053630888317222/
ووفقاً لمتابعات محرر كوش نيوز فقد أجمع الرواد من خلال تعليقاتهم على أن إلغاء قانون النظام العام والفهم الخاطئ للمدنية هو السبب المباشر في ظهور الفتيات بالملابس الشاذة وهو ما دفع الشباب للتحرش بهن في أماكن التجمعات.
الخرطوم _ النيلين
2 تعليقان
يا خسارة.. لم يعد ممكنا أن نفخر باخلاقنا وتقاليدنا كسودانيين .. ولم يعد بالإمكان القول ان الفتاة السودانية هي نموذج العفة والاحترام والكرامة… وبالرغم من أن الكثيرات لا زلن وسيظلن يتمسكن بالحشمة والستر والعفاف وسيبقين رمزا للمرأة السودانية النبيلة إلا أن جرس الانذار يقرع بشدة بأن هناك انحدار اخلاقي سريع بمباركة من حكومة قحط.. حكومة الملحدين والشيوعيين والجمهوريين والعلمانيين وكل الفاقد الأخلاقي من العطالى الذين كانوا يقتاتون على فتات المنظمات اليهودية في الغرب
الشعب السوداني الذي خرج لإسقاط البشير لم يسقطه ليحل محله الملحدين والشيوعيين و الجمهوريين وبنو علمان واصحاب الجهر بالفواحش الذين سرقوا ثورة الشعب السوداني وأخذوا ينفرون الناس من الإسلام ويتوددون لليهود والمسيحيين كأنما ٩٩% من السودانيين يهود ومسيحيين وملحدين و 1% فقط مسلمين مع ان العكس هو الصحيح…
الشعب السوداني لم يسقط البشير لكي تتم اباحة الويسكي في الشوارع كالذي يتبجح بها في فيديو في منتصف الشارع. ولم يسقطه لكي يباح اللواط والسحاق كما يخرج علينا فتيات سيداو هذه الأيام في مسيرات للتوقيع على اتفاقية اباحة الزنا واللواط والسحاق والاجهاض وممارسة كل انواع الفواحش بدعوى أن ذلك حريات شخصية…
ولم يسقطه لكي يباح التعري والتحرش وانتهاك الأعراض في الشوارع.. ولم يسقطه لكي تتم ممارسة تمكين جديد لفئة قليلة تحت رداء إزالة التمكين حتى تتمكن قحط من تعيين منسوبيها وزوجاتهم وأصدقائهم زول…
الشعب السوداني اسقط البشير بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في المقام الاول وأزمة السيولة والوقود والخبز والاخيرتين زادتا في شدتهما الآن وبسبب وممارسات الفساد وبقية الممارسات التي تمارسها قحط اليوم بابشع ما كان يحدث في زمن الانقاذ
وقحط التي تتبجح بانها قادت الثورة، لم تكن بالأساس موجودة عندما خرجت جموع المدن في ١٩ ديسمبر بل جاءت لاحقا وركبت ظهور الشعب واختطفت ثورته لمصلحتها الحزبية الضيقة…
وقريبا ستخرج ذات الجموع في كل شوارع السودان تهتف ضدهم وتسحقهم في الشوارع بمعية كل من كان يطبل لهم من صحفيين وطبالين وجماعة شكرا حمدوك… شكرا على شنو دي اللي مافي زول منهم للآن يقدر يجاوب عليها .. الى الآن زيرو إنجازات وتراجع في كافة الخدمات ومناحي الحياة في السودان…