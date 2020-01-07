بالفيديو: في السودان.. طالبات جامعيات يفاجئن أبائهن بترك الدراسة والزواج من العريس (البخلو ليهو القراية).. شاهد صدمة الآباء

تفاجأ أولياء أمور طالبات جامعيات باتصالات من بناتهم يخبرنهم بترك الدراسة والزواج من شاب بصورة عاجلة وفي غضون يوم أو يومين فقط.
ولم يتخيل الآباء وبعض الأمهات أن الأمر كان عبارة عن مقلب من برنامج (جر هوا), حيث طلب مقدم البرنامج وصاحب الفكرة من الطالبات مفاجأة أولياء أمورهم بمكالمة هاتفية وأخبارهم بترك الدراسة بعد فتح “اسبيكر” الهاتف.
وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تفاجأ الأباء من حديث بناتهم خصوصاً بعد اختيارهم وحسمهم للأمر بترك الدراسة والارتباط بصورة سريعة لأن هذا الشرط الأساسي لشريك حياتهم الذي ينوي الزواج سريعاً ومن ثم مغادرة البلاد في هجرة سريعة.
ردة فعل أولياء الأمور جاءت مضحكة ووجدت اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا فيديو على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل.
رندا الخفجي _ الخرطوم
النيلين
4 تعليقات
صاحب فكرة اية … دي نفس البرنامج المصري البيتقدم ليهو فترة طويلة نحنا بنفكر انحنا نحنا لو بنفكر كان دة يبقي حالنا نحن متبعين ولما نتبع نمشي ورا اولاد بمبة المصريين … قال هو صاحب الفكرة
مافي عريس عاقل بيخلي البنت تخلي قرايتها وده عقلية خربة التعليم للبنات مهم جدا وهي حتتولى تربية الاجيال ان لم تكن متعلمة ضاعت الاجيال
ثانيا اي واحدة عاوزة تتزوج انا مستعد اتزوجها جاد والله الآن خاصة اي واحدة من اللي كانت بتتكلم مع ابوها او امها جاد جدا وتواصل قرايتها او تخليها هي حرة بل العكس الواحد بيدعمها في قرايتها والله انا جاااااااااااااااااد جداااااااااا
بس شرط التعدد عشان هي ما تكون انانية ونحاول نغطي اكبر قدر ممكن
برنامجك نسخه مشوهه من برنامج مذيع الشارع المصري احمد رافت
المفروض تكون creative مش تعمل copy – paste
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