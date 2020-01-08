صحافي مثير للجدل يعلن عودته إلى الحركة الإسلامية

أعلن الصحافي المثير للجدل عمار محمد آدم عودته إلى الحركة الإسلامية. وقال عمار على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (أعلن عن عودتي الطوعية إلى الحركة الاسلامية مجاهداً في سبيل الله ورافعاً راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ومتمسكاً بالشريعة). ودعا عمار شباب الحركة الإسلامية إلى فتح صفحة جديدة وطي صفحات الماضي والحوار مع أبناء جيلهم. كما دعا إلى سودنة الحركة الإسلامية وارتباطها الوثيق بالتراث والثقافة السودانية والعودة إلى أفكار المؤسس الأستاذ بابكر كرار.

صحيفة السوداني

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