صحافي مثير للجدل يعلن عودته إلى الحركة الإسلامية

أعلن الصحافي المثير للجدل عمار محمد آدم عودته إلى الحركة الإسلامية. وقال عمار على صفحته الرسمية بالفيس بوك: (أعلن عن عودتي الطوعية إلى الحركة الاسلامية مجاهداً في سبيل الله ورافعاً راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ومتمسكاً بالشريعة). ودعا عمار شباب الحركة الإسلامية إلى فتح صفحة جديدة وطي صفحات الماضي والحوار مع أبناء جيلهم. كما دعا إلى سودنة الحركة الإسلامية وارتباطها الوثيق بالتراث والثقافة السودانية والعودة إلى أفكار المؤسس الأستاذ بابكر كرار.
صحيفة السوداني
3 تعليقات
غلبك البتعملو يا عمار
يوم شويعي ويوم جمهوري وكل يوم شكل
حركة اجرامية تضم دواعش الكيزان المجرميين الذين نرى فيهم الفجور كله والعداء السافر لكل قيم الدين الحميدة فلم يعرفوا غير القتل والنهب وانتهاك الحرمات باسم الدين فاهل النفاق والضلال هؤلاء وجب التعامل معهم مجرميين حقيقيين وكاكبر اعداء للدين الاسلامى
ربما سابقاً قبض الثمن و دفع دفعاً لمعارضة النظام البائد ليقال أن هنالك حرية تعبير حيث كان يظهر معارضة قوية لسياسات النظام البائد التي هي سياسات الحركة الاسلامية