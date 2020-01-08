العثور على مذكرة دعاء بين حطام الطائرة المنكوبة في طهران

عثر رجال الإنقاذ على مذكرة دعاء لطالب بين حطام طائرة بوينغ المنكوبة في طهران.

وكتب طالب إيراني على ورقة طلب مساعدة من الله في الامتحانات القادمة.

يذكر أن جزء من ركاب الطائرة المنكوبة كانوا طلاب عائدين إلى الجامعات بعد قضاء العطلة في إيران وقد اختاروا هذه الرحلة بسبب سعرها المنخفض.

في وقت سابق أصبحت معروفة جنسيات ركاب الطائرة وتم نشر المعلومات على قناة “أوكرانيا 24/7” على تلغرام، منهم اثنين من الأوكرانيين، وحوالي 13 من أفراد الطاقم من أصل أوكراني، فضلا عن 71 مواطنا إيرانيا، و73 كنديا، وثمانية مواطنين سويديين، وستة مواطنين أفغان، وأربعة مواطنين ألمان وثلاثة بريطانيين.

وسقطت طائرة أوكرانية، من طراز “بوينغ 737″، اليوم الأربعاء، بين منطقة برند وشهريار غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت إيران أن جميع ركاب الطائرة لقوا حتفهم، وقد جمعت جثثهم وتقوم إيران بنقلها إلى إدارة الطب الشرعي للقيام بفحص الحمض النووي.

كما ذكرت أن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية فني بشكل محض، وليس هناك أي احتمال لوجود سبب غير ذل.

سبوتنيك

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