شاهد بالصورة.. ما هي علاقة الفنانة السودانية المثيرة للجدل (ريان الساتة) بالمطرب المصري عبد الحليم حافظ

سخر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة جديدة للمطربة السودانية المثيرة للجدل ريان تمتام ظهرت من خلالها بتسريحة شعر جديدة لم يعتاد عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فإن الصورة التي نالت حظها من السخرية أظهرت ريان وهي تغني في إحدى حفلاتها وبتسريحة شعر شبيهة بتسريحة شعر المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ, وهو ما دفع بعض النشطاء لتشبيهها بالعندليب الأسمر حيث كتب أحدهم (عبد الحليم حافظ فرع السودان).

الجدير بالذكر أن الفنانة ريان الساتة كانت قد أثارت ضجة واسعة في ظهورها الأول, حيث ظهرت بقصة شعر “أفرو” وفسرت ذلك بأنه علاج لشعرها.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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