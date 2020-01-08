طالع: كيف نصبت فتاة على (سائق ترحال) بأغرب حيلة ماكرة

نصبت فتاة على سائق أجرة عبر تطبيق الأجرة (ترحال)، بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقب نسجها لخدعة ماكرة أدهشت رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بحسب ما نقلت (كوش نيوز).

وبحسب رواية الاعلامي (ميرغني سوار الذهب)، إن فتاة طلبت من سائق أجرة ترحال، أن يقلها إلى مشوار في قلب العاصمة عند الساعة العاشرة ليلاً، وعند وصولها لوجهتها طلبت من السائق أن يشتم عطر لها اشترته “قبل قليل” كما تزعم، ليبدي رأيه فيه، ومع رشة العطر دخل السائق في غيبوبة كاملة، سرقت بعدها الفتاة هاتفه وجميع ما بحوزته من أموال، ولاذت بالفرار.

و لم يصحو بعدها من غيبوبته إلا على صوت شرطي في آخر الليل يسأله إن كان مريضاً أو مخموراً.

وتوجه (ميرغني) بنصيحة لأي (رحال) أن يعمل عبر التطبيق لحماية نفسه، كما توجه بنصيحة لأي راكب أن لايستقل سيارة أجرة إلا عبر التطبيق لحماية نفسه، وتفادياً لأي مخاطر.

الخرطوم (كوش نيوز)

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