من المسؤول حاجة علوية: صف العيش يوم طويل ويوم (مسكول)

بدأت حاجة علوية حديثها لنساء الحي اللائي تجمعن في الشمس هرباً من برودة الطقس، في انتظار (العيش يطلع)، بعبارة جعلت الجميع يضحك ويثني على كلامها في آن واحد، قائلة: (ياجماعة صف العيش ده مالو يوم طويل ويوم مسكول)، وبالفعل فإن حديثها صحيح، فالصفوف أيام تزداد طولاً ويوم تكون عبارة عن شخصين وثلاثة في حال المبالغة، أحد العمال بمخبز شهير بمنطقة كوبر عندما سألناه عن هذا الأمر قال: لـ(آخر لحظة) بالفعل اتفق معكم أن الصفوف تتفاوت بصورة ملحوظة أحياناً طويلة وأحياناً قصيرة جداً، لكن لا توجد مشكلة لا في الدقيق، ولا في نسبة المخابز، ولكن عدد العاملين في كثير من المخابز يكون بسيطاً، مما يجعل (العيش) يتأخر وكذلك أن أغلب المواطنين يأتون للشراء في زمن واحد وكأنهم (متفقين)، وأحياناً لا يكون ذلك في زمن الوجبة، فهناك ازدحام عقب المغرب مباشرة، ولكن بالطبع هذا لا ينفي أن في زمن الفطور والغذاء يكون الازدحام الأكبر.
صحيفة آخر لحظة
2 تعليقان
علوية أصبري..
وحمدوك اصبرو لما الزيت يطلع.
وقحت تقول ٣٠ سنه صابرين .صف عيش ما قادرين.
والجداد يقول ارفعوا الدعم حتي يتساواي العندو ١٠٠ مليار جنية والعندوا ١٠٠٠ جنية حافي.
الصبر طيب و القحاطة قدر..
كلهم اجانب عملوا لينا زحمه في العاصمة
دارفور سلطنة عاصمتها طرة ضمت للسودان عام ١٩١٦ بواسطة المستعمر البريطاني لاستغلالهم في المشاريع الزراعية والسكك الحديدية بعد قيام خزان سنار ومشروع الجزيرة بالاضافة الي الفلاتة والتشاديين الفلاتة اتوا من نهر النيجر والهوسا من نيجيريا كل هذة المجموعات ليست سودانية
جبال النوبة ولا النيل الازرق مناطق لتجارة العبيد واكتشاف الذهب