من المسؤول حاجة علوية: صف العيش يوم طويل ويوم (مسكول)

بدأت حاجة علوية حديثها لنساء الحي اللائي تجمعن في الشمس هرباً من برودة الطقس، في انتظار (العيش يطلع)، بعبارة جعلت الجميع يضحك ويثني على كلامها في آن واحد، قائلة: (ياجماعة صف العيش ده مالو يوم طويل ويوم مسكول)، وبالفعل فإن حديثها صحيح، فالصفوف أيام تزداد طولاً ويوم تكون عبارة عن شخصين وثلاثة في حال المبالغة، أحد العمال بمخبز شهير بمنطقة كوبر عندما سألناه عن هذا الأمر قال: لـ(آخر لحظة) بالفعل اتفق معكم أن الصفوف تتفاوت بصورة ملحوظة أحياناً طويلة وأحياناً قصيرة جداً، لكن لا توجد مشكلة لا في الدقيق، ولا في نسبة المخابز، ولكن عدد العاملين في كثير من المخابز يكون بسيطاً، مما يجعل (العيش) يتأخر وكذلك أن أغلب المواطنين يأتون للشراء في زمن واحد وكأنهم (متفقين)، وأحياناً لا يكون ذلك في زمن الوجبة، فهناك ازدحام عقب المغرب مباشرة، ولكن بالطبع هذا لا ينفي أن في زمن الفطور والغذاء يكون الازدحام الأكبر.

صحيفة آخر لحظة

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