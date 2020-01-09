تشكيل لجنة إزالة التمكين بوزارة الثقافة والإعلام

أصدر وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام رشيد سعيد يعقوب قراراً بتشكيل لجنة تفعيل قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين، بوزارة الثقافة والإعلام.

واختص القرار اللجنة بمهام الإشراف على حفظ ملفات العاملين بالوحدات وحصرها وترتيبها وتصنيفها وإخضاعها للمراجعة، ورفع توصياتها للجهة المختصة بإنهاء خدمة أي شخص في وزارة الثقافة والإعلام والوحدات التابعة لها حصل على الوظيفة بسبب التمكين أوإستخدام النفوذ أوأي شخص آخر ترى اللجنة أن الوظيفة العامة أو الخاصة التي يشغلها أنشئت لأغراض التمكين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

كما أوكل للجنة الوقوف على قوائم أسبقيات العاملين وأسس الترقي ومدى الإلتزام بها، والتوصية بحل أي نقابة أو تنظيم أو جمعية أو منظمة (ذات صلة بنظام الثلاثين من يونيو 1989م) بالوزارة والوحدات التابعة.

وأعطي القرار اللجنة الحق في الإطلاع على أي وثائق أو مستندات تعينها في أداء عملها، والإستعانة بمن تراه مناسباً لتنفيذ مهامها واستدعاء أي شخص للإدلاء بأي معلومات أو تقديم أي بيانات لأغراض تنفيذ قانون إزالة التمكين فيما يلي الوزارة ووحداتها.

وحدد القرار وزارة الثقافة والإعلام مقراً لأعمال اللجنة وسكرتاريتها، علي أن ترفع اللجنة تقارير إسبوعية لوكيل أول الوزارة.

سونا

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