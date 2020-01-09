الحلنقي يقاضي الفنان محمد الامين

قام الاستاذ علي حسن عبد الرحمن المحامي انابة عن موكله الشاعر الغنائي اسحق الحلنقي بتوجيه انذار قانوني للفنان محمد الامين ومنعه من ترديد اغنياته الثلاثة شال النوار، بتتعلم من الايام، وغربة وشوق.

وبحسب صحيفة الدار ان السبب في ذلك عدم تسلم الشاعر الحلنقي لحقوقه الادبية والمادية طيلة اربعين عاما ظل خلالها الفنان محمد الامين يردد هذه الاغنيات وقد تغني بها الفنان محمد الامين في السعودية مؤخراً وأكد علي حسن بان المفاوضات الودية فشلت.

الخرطوم: (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



