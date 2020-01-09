المدير العام السابق للسوداني: نحن من طلبنا من جمال الوالي شراء الصحيفة وليس الحكومة

كشف المدير العام السابق لصحيفة السوداني؛ معلومات جديدة عن بيع الصحيفة من مالكها الأول محجوب عروة لمالكها الأخير جمال الوالي، وذلك قبل الحجز عليها بموجب قرارات لجنة تفكيك التمكين.

وقال المدير العام السابق لدار السوداني للطباعة والنشر، خالد شرف الدين في بيان اليوم “الخميس” متحدثاً باسم أسرة محجوب عروة، : ” نحن أسرة محجوب عروة عندما تمت مضايقته من البنوك والأمن والضرائب وتم التحفظ عليه جلسنا مع جمال الوالي وحسب علاقتنا معه عرضنا عليه شراء المؤسسة و أن يقوم بسداد المديونيات وأهمها في ذلك الوقت دين البنك المستحق و تكرم بإجراء اللازم”.

وأكد شرف الدين أن محجوب عروة تنازل عن المؤسسة بكامل إرادته، مشيراً إلى أنه كان وقتها المدير العام لدار السوداني للطباعة والنشر وتمت تسوية جميع الديون عن طريقه، وقال “كانت تدفع لي المبالغ من حساب جمال الوالي دون علمي لدي من أي تدخل حكومي وزادت المبالغ عن المبلغ الذي كان متفقاً عليه”.

وأكد أن أسرة عروة هي من طلبت من جمال الوالي التدخل وليست الحكومة، وقال : “بل معلوماتي الأكيدة أن المؤتمر الوطني طلب من جمال عدم شراء الجريدة”.

وأشار شرف الدين إلى أنه خلال فترة قيادته للجريدة كمدير عام تسببت الصحيفة لجمال الوالي في كثير من المشاكل مع المسؤولين وقتها نتيجة لما يكتب ويثار في الجريدة من قبل بعض الكتاب، ونوه إلى أنه تم إيقاف الإعلانات عنها وفتح كثير من البلاغات وقال “نشهد أننا لا تربطنا في تلك الفترة أي علاقة بالمؤتمر الوطني أو أي جهاز من الأجهزة الحاكمة”.

الخرطوم: باج نيوز

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