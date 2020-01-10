لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تؤكد استهدافها للفاسدين

اكد الناطق الرسمي باسم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو رئيس لجنة قطاع المصارف والقروض د.صلاح مناع استمرار اللجنة في عملها بهدف استعادة اموال الشعب السوداني وانها لاتستهدف أشخاصا بعينهم أو الاشخاص في المؤسسات التي طالها القانون ، واشار الى انهم شركاء في الوطن الذي تشارك فيه كل قطاعات السودانيين خاصة قطاع الاعلام وان الذي حدث هو خطوة لاستعادة اموال الشعب خاصة في صحيفة الرأي العام وصحيفة السوداني وقناة الشروق وان اللجنة مع الحقوق الكاملة للعاملين وستكون هنالك مراجعة ولجان تسيير لهذه القنوات لتعود للبث ، وأضاف مناع من حق تلك المؤسسات استئناف القرارات.

وابان الناطق الرسمي باسم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أن هنالك لجان تم تكوينها في بعض الوزارات والمصالح ليست لديها الحق في أن تتخذ أي قرارات او تفصل أي شخص باعتبار ان اتخاذ القرار من صلاحيات اللجنة العليا فقط. ووصف ماحدث في وحدة السدود من فصل للعاملين بالخطا وآمن مناع أن اللجنة تتخذ القرارات بدقة متناهية لتجنب ظلم أي مواطن ، وقال مناع أن حل جمعية القرآن الكريم بسبب وجود مجموعة تسيطر علي بعض الاعمال تحت مسمي جمعية القرآن الكريم وابان أن إيقاف القناة ٩٩و ١٠٢ تم بالخطا وتم استرجاعها اليوم اما قناة ١٠٥ فهي مستمرة في البث من قناة الخرطوم .

وجدد الناطق الرسمي باسم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو أن الغرض هو مراجعة كل المؤسسات ، ودعا الجهات التي لاتزال تمتلك المعدات والأجهزة والسيارات خارج مقر القناة اعادتها فورا ، وحث مناع المواطنين التبليغ عن أي عمل يضر بالشعب السوداني أومحاولة إخفاء بعض المعلومات عبر الخطوط الساخنة والمواقع في وسائل التواصل وعبر تقديم الشكاوي والادلاء بالمعلومات بمقر اللجنة .

سونا

شارك الموضوع :



