أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020م

الصيحة:
* حجز “مجمع النور الإسلامي” بكافوري
* اجتماع مغلق بين “حمدوك” و”الحلو” بكاودا والطرفان يؤكدان رغبة السلام
* (الصيحة) تكشف معلومات مثيرة حول صفقة “الديار القطرية”
* والي الخرطوم يلغي الزيادة في رسوم التأمين الصحي
* السدود تنهي خدمات (86) سائقاً ولجنة لإزالة التمكين بـ”الثروة الحيوانية”
* حريق هائل ببنك (النيل الأزرق المشرق) وسط الخرطوم
السوداني الدولية:
* من “كاودا”.. حمدوك يحدد الأولويات.. والحلو يرغب في السلام
* العدل والمساواة تهدد بإيقاف التفاوض
* إلغاء زيادة رسوم التأمين الصحي
* وزير التربية: لجان الدراسة عودة المرحلة المتوسطة
آخر لحظة:
* “حميدتي” ينهي زيارة غير معلنة إلى الإمارات
* “حمدوك” لـ”الحلو”: (خرطوم الثورة في انتظارك)
* نيابة الفساد تحجز مجمع النور بكافوري
* تعزيزات عسكرية تصل بورتسودان وإضراب عمال الشحن
* وزير التربية: لجان لدراسة عودة المرحلة المتوسطة
* السجن لامرأة أطلقت الرصاص على (ضرتها)
الخرطوم (كوش نيوز)