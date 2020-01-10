النيلين
سياسية

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020م

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الصيحة:

* حجز “مجمع النور الإسلامي” بكافوري

* اجتماع مغلق بين “حمدوك” و”الحلو” بكاودا والطرفان يؤكدان رغبة السلام

* (الصيحة) تكشف معلومات مثيرة حول صفقة “الديار القطرية”

* والي الخرطوم يلغي الزيادة في رسوم التأمين الصحي

* السدود تنهي خدمات (86) سائقاً ولجنة لإزالة التمكين بـ”الثروة الحيوانية”

* حريق هائل ببنك (النيل الأزرق المشرق) وسط الخرطوم

السوداني الدولية:

* من “كاودا”.. حمدوك يحدد الأولويات.. والحلو يرغب في السلام

* العدل والمساواة تهدد بإيقاف التفاوض

* إلغاء زيادة رسوم التأمين الصحي

* وزير التربية: لجان الدراسة عودة المرحلة المتوسطة

آخر لحظة:

* “حميدتي” ينهي زيارة غير معلنة إلى الإمارات

* “حمدوك” لـ”الحلو”: (خرطوم الثورة في انتظارك)

* نيابة الفساد تحجز مجمع النور بكافوري

* تعزيزات عسكرية تصل بورتسودان وإضراب عمال الشحن

* وزير التربية: لجان لدراسة عودة المرحلة المتوسطة

* السجن لامرأة أطلقت الرصاص على (ضرتها)

الخرطوم (كوش نيوز)

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