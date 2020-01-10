ختام اجتماعات سد النهضة بأديس أبابا

اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الخميس، وقائع الاجتماع الرابع والأخير من سلسلة الاجتماعات التي أقرها وزراء المياه والخارجية في واشنطن في 6 نوفمبر من العام الماضي بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث “السودان وإثيوبيا ومصر”، ومشاركة ممثلين من البنك الدولي والولايات المتحدة كمراقبين، للتباحث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وناقش الاجتماع مقترحات الدول الثلاث والتي حظيت بقدر كبير من الحوار، وقد كان التقارب كبيرا في القضايا الأساسية الخاصة بالملء والتشغيل وتبقى البعض لمزيد من التشاور.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث “السودان وإثيوبيا ومصر” في واشنطن، الاثنين المقبل 13 يناير الجاري، وذلك لتقييم المباحثات التي تمت خلال الاجتماعات الأربعة.

سونا

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