زيارة غير معلنة لـ(حميدتي) إلى الإمارات

أنهى عضو مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، الفريق أوّل محمد حمدان حميدتي زيارة غير معلنة إلى دولة الإمارات.
وعلمت مصادر، إنّ “حميدتي” أمضى ثلاثة أيام بدولة الإمارات في زيارة غير معلومة الأهداف والأغراض وعاد إلى البلاد أمس.
ورافق حميدتي بحسب صحيفة آخر لحظة، عدد محدود جد من مرافقيه إلى العاصمة أبو ظبي.
الخرطوم (كوش نيوز)
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وعلمت مصادر، إنّ “حميدتي” أمضى ثلاثة أيام بدولة الإمارات في زيارة غير معلومة الأهداف والأغراض وعاد إلى البلاد أمس.@
التحليل السياسي يقول
ده شغل ني..
وبكده ربما وضحت الخطه..
اذا حمدتي حج لابوظبي سرا كم حج الشيوعي و حمدوك وحركات التمرد وبعض كفوات قحط وقياداتها..
اذن ربما الجميع ع قلب رجل واحد..
ما هو الهدف وما هي الخطه القادمه..
جاءت بعض الاخبار أن الشيطان بن زايد آلعميل رقم ١ للماسونيه العالميه الصليبيه
فتح خط جوي لتموين وتسليح التمرد عبر طائرات الإغاثة….لا نعرف اتجاه وتفكير حمدتي وخطته…لكن التحليل السياسي يقول اذا فكر حمدتي مجرد تفكير أن يخون الجيش السوداني العظيم كما خان ابوه البشير وخاله هلال فليحضر كفنه بيده…..
مشروع الهالك قرنق السودان الجديد الماسوني الصليبي بدا الهبوط في أرض المطار.. ويستعد للنزول والانتشار..
أغلب اهل الفكر والرأي يقولون إن تسلم الجيش الان للسلطه كامله واستقالة حمدوك وحكومته وإعلان الانتخابات المبكرة هو الحل الأسلم وآلانعم للبلاد والعباد…
السودان حاكمهو الإمارات
حمدوك وجماعته قاعدين كنب ساي ولسه لافين ساي تايهين
ربنا يصلح الحال ويولي من يصلح
ياريت ياحر الرأي لو السودانيين يعرفوا انه دي الحقيقة ويفيقوا من غفلتهم….. وينسوا موضوع الكيزان ويفكروا في الجاي بجدية ماتكون أرواح عزيزة راحت عشان مشروع خراب السودان القادم بقوة
اريد إرسال رسالة للسيد حميدتى قائد الدعم السريع والبرهان لقد انفلت الأمن فى الخرطوم وفى السودان عموماً لذلك يجب القيام بنشر القوات الأمنية فى الشوارع لحماية المواطنين من التفلتات الأمنية الواضحة من خطف الموبايلات وضرب وطعن اصبحنا نسمع بوجود حثث مقطعة فى الشوارع واكد الأمن اهم شىء فى الدنيا واهم من الاكل والشرب لذلك يجب الحفاظ على الأمن ووضعه من أهم أولايات الحياة