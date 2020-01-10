والي شمال دارفور يبحث دفع مفاوضات جوبا

بحث والي شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي لدى لقائه امس بالامانة العامة حكومة الولاية بالفاشر وفد اللجنة المشتركة الذي ضم ممثلين للجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح وقطاعات المجتمع المدنى واصحاب المصلحة فى مفاوضات جوبا، وبحث معهم السبل الكفيلة بدعم وتعزيز محادثات السلام بين الحكومة الإنتقالية وحركات الكفاح المسلح التي تجرى حاليا بمدينة جوبا.

وأكد اللقاء أهمية مشاركة أصحاب المصلحة من اللاجئين والنازحين وتقريب وجهات النظر بين كافة الاطراف من اجل تحقيق السلام الشامل والمستدام بالبلاد

سونا

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