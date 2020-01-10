تناول الإعلام الخارجي لزيارة حمدوك إلى كاودا

حظيت زيارة د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية إلى كاودا بجنوب كردفان مقر رئاسة حركة تحرير السودان شمال، بتغطية ومتابعة إعلامية خارجية مكثفة من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والرقمية.

أوردت (بوابة العرب) أن الزيارة تاريخية وتمثل خطوة جبارة في طريق بناء السلام العادل والشامل، وكتبت (صحيفة القدس) اعتبرت دول الترويكا، الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى الأراضى التي تسيطر عليها الحركة الشعبيةـ قطاع الشمال ـ بولاية جنوب كردفان، جناح عبد العزيز الحلو، “خطوة رئيسة” لبناء الثقة في عملية السلام.

(العين الإخبارية)- وصل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إلى مدينة كاودا بولاية جنوب كردفان، في أول زيارة لمسؤول حكومي لهذه المنطقة التي تسيطر عليها الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو منذ 9 سنوات، وحظي حمدوك ووفده المرافق باستقبالات حاشدة في مدينة كاودا من السكان وقيادات الحركة الشعبية، يتقدمهم الجنرال عبدالعزيز الحلو.

وأورد موقع (سبوتنك) أن حمدوك قال إن الثورة لن تكتمل ما لم ترفع مظالم الناس. وأوضح حمدوك، في بيان له على “فيسبوك” بمناسبة زيارته مدينة كاودا في ولاية جنوب كردفان السودانية: “السلام واجب وأولوية ولن يتم تجاهله”.

وجاء فى موقع (قاربيان)أحمد يونس ومحمد أمين ياسين: أبدى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك سعادته البالغة بالزيارة التي قام بها إلى منطقة كاودا بجبال النوبة، معقل زعيم المعارضة المسلحة عبد العزيز الحلو، ووصفها بأنها “محطة مهمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد”.

سونا

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