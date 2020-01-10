من كاودا.. حمدوك يحدد ملامح نموذج السودان الديمقراطي

قام عبد الله حمدوك رئيس الوزراء أمس (الخميس) بزيارة تاريخية إلى مدينة كاودا، معقل الجيش الشعبي والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحظيت الزيارة بحشد جماهيري غير مسبوق، حمل لافتات تطالب بتحقيق الدولة العلمانية من أجل وحدة البلاد.

وحيا حمدوك لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بحسب صحيفة السوداني الدولية، ذكرى الراحل القائد يوسف كوة مكي، وأشاد بنضالات شعوب الهامش التي قال إنها ساهرت لحراسة الثورة داعياً إلى بناء نموذج سوداني ديمقراطي وتفكيك دولة التمكين وتحقيق السلام ومعالجة الضائقة الاقتصادية ومحاربة الفساد.

الخرطوم (كوش نيوز)

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