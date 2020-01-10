وزير التربية: لجان لدراسة عودة المرحلة المتوسطة

أعلن وزير التربية والتعليم البروفيسور محمد الأمين التوم عن تكوين لجان لدراسة عودة المرحلة المتوسطة لمنظومة السلم التعليمي، وأكد مجانية تعليم مرحلة الأساس، ومنع أي جهة من فرض رسوم على التلاميذ والطلاب بجميع المراحل.

وشدد الوزير خلال مخاطبته لورشة أصحاب المصلحة حول مستقبل التعليم بالأبيض في شمال كردفان بحسب صحيفة السوداني الدولية أمس “الخميس”، على أهمية مراجعة المناهج الدراسية لتتواكب مع ما يشهده العالم من تطور.

وأشار لضرورة قيام مجالس إقليمية من أصحاب المصلحة لوضع التفاصيل حسب طبيعة المنطقة، ومجلس قومي لوضع سياسات التعليم العامة للدولة وأعلن عن عقد ورشة قومية بالخرطوم لأخذ جميع توصيات الولايات لتكون هادية ورؤية شاملة لإصلاح التعليم بالبلاد.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



