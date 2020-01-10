شعبة وكالات السفر بشمال كردفان تستنكر ارتفاع تذاكر الطيران للمعتمرين

استنكر الأمين العام لشعبة أصحاب وكالات السفر والسياحة بشمال كردفان الأستاذ عبد الله سالم عبد الله محمد ارتفاع تذاكر الطيران للمعتمرين. وقال إنه لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار في موسم العمرة للعام الحالي.

وأشار في تصريح لـ(سونا) أن الزيادة من 18 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه كبيرة، مبدياً أسفه للارتفاع المفاجئ، مرجعاً الأمر لعدم مساءلة سلطة الطيران المدني للشركات الخاصة والذين شكلوا عائقا أمام رغبة المعتمرين في تيسير السفر، مستدلاً بتذاكر المقيمين في المملكة والبالغ قدرها 17 ألف جنيه فقط وتذكرة المعتمر من السودان والبالغ قدرها 25 ألف جنيه، مطالباً بضرورة مراجعة الأسعار لتحقيق العدالة، مناشدا رئيس مجلس الوزراء التدخل السريع والحد من الممارسات السالبة في مصلحة الوطن والمعتمرين، مطالباً وزير الشؤون الدينية الأستاذ نصر الدين مفرح ومدير إدارة الحج والعمرة الاتحادية بالتدخل من أجل تحقيق العدالة، داعياً لاتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل الوكالات التي لا تتقيد بضوابط الحج والعمرة وشروط وزارة الحج السعودية لتحقيق شعار عمرة بلا تخلف

سونا

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