جمال الوالي وضياء الدين بلال يكشفان معلومات مثيرة بشأن (السوداني والشروق)

كشف ناشر صحيفة السوداني ومالك قناة الشروق جمال الوالي ورئيس تحرير صحيفة السوداني الأستاذ ضياء الدين بلال معلومات جديدة بشأن الإجراءات التي تمت مؤخراً وقضت بحجز أصول الصحيفة والقناة. وقال جمال الوالي في حلقة تلفزيونية تحت عنوان: (مثيرون للجدل) التي يقدمها الأستاذ بكري المدني على قناة أمدرمان الفضائية أنه قدم عرضاً إلى وزارة الإعلام بأن تعمل القناة لصالح البلد وأضاف: (أنا عرضت عليهم الشروق إذا هي بتهمهم من غير مصادرة وقلت لهم خلو الشروق موجودة و لو دايرين تغيروا في العاملين غيروا وخلوها تشتغل للبلد في المرحلة القادمة). وأوضح الوالى أنه ذكر من خلال تواصله مع وزير الثقافة والإعلام ووكيل الوزارة بأن القناة لن تعمل ضد البلد قائلاً: (قبل ما يظهر القرار أنا تواصلت مع وكيل وزارة الثقافة والإعلام ومع وزير الثقافة والإعلام وقلت ليهم نحن ما حنعمل ضد البلد وما حنعمل ضد رؤية الناس في الفترة القادمة بل هو منبر مفتوح ليكم ومفتوح لكل السودانيين إذا حبيتو من غير مصادرة).

من جانبه قال رئيس تحرير السوداني ضياء الدين بلال أن جهات ما زجت بالسوداني ضمن الصحف التي طالتها الإجراءات، مؤكداً أنه وجه نقداً لوكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد عندما تم تعيينه في المنصب. وقال ضياء إن غالبية العاملين في الصحيفة لا ينتمون للمؤتمر الوطني المحلول ولا للحركة الإسلامية بل بهم مجموعة قادت إعلام الثورة وتعرضوا لمضايقات عديدة من النظام السابق.

الانتباهة

شارك الموضوع :



