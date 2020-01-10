السودان: اتجاه لتعديل منهج الصف الخامس أساس

قال المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إنّه سيشرع في تنقيح تعديل منهج الصف الخامس أساس ليستوعب مفاهيم الثورة وتوجّهات الشعب ومهارات القرن الـ”21″.

وأوضح مدير المركز محمد صالح أحمد في تصريحٍ لـ”باج نيوز” عدم وجود أيّ اتجاهٍ لحذف آيات قرآنية من المنهج، ملمحًا إلى تعديل قد يتمّ في موادٍ غير القرآن الكريم والتربية الإسلامية.

وأضاف” المنهج الذي وضع خلال العهد البائد قام بإقحام آياتٍ قرانية في مواد دراسية ليس لها صلة بالقرآن أكثر ما تتطّلب المادة”.

وقال صالح إنّ السياسة المتبعّة في المدارس سابقًا كانت ترغم الطلاب غير المسلمين على حفظ آياتٍ من القرآن الكريم.

وتابع” سيكون هناك تعديلات بحيث توضع كل مادة في صياغها من غير إقحام آياتٍ قرآنية في كلّ المواد”.

الخرطوم: باج نيوز

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