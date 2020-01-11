النيلين
سياسية

(الخارجية) تعتزم إعفاء (70) سفيراً و(120) دبلوماسياً وإدارياً

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كشف مصدر دبلوماسي رفيع في تصريح عن ان اللجنة المختصة بـآلية التقصي لتنفيذ القانون تفكيك نظام الانقاذ أكملت المرحلة الأولى من عملها.

ورفعت توصياتها للجنة العليا بحسب صحيفة السوداني الدولية، لازالة التمكين بمجلس الوزراء نوطئة لاصدار قرارات اقالة اكثر من 70 سفيراً وعدد أكثر من 120 دبلوماسياً وادارياً، كان قد تم التحاقهم للعمل بوزارة الخارجية عبر بوابة سياسة التمكين التي اقرها النظام البائد والتي لم تتقيد بلائحة مداخل الخدمة الخدمة المدنية.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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1 تعليق

أحمد 2020/01/11 at 2:46 م

رفضنا بشدة قرارات الإحالة الظالمة للصالح زمن الإنقاذ..
وبالمثل نرفض بشدة الإحالة بدواعي هذه اللجنة الظالمة..
إستبدال تمكين إسلامي بتمكين شيوعي ردة وإنتكاسة ولن يقدم البلد خطوة.

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