قيادي سابق بالمركزي يحذّر من انتهاك سريّة حسابات عملاء البنوك

حذّر مسؤول سابق شغل منصبًا رفيعًا بالبنك المركزي، من خطوة انتهاك سريّة حسابات عملاء البنوك، وقطّع بأنّ الخطوة ستؤدي لاهتزاز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الجهاز المصرفي، وإحداث كارثة مصرفية من الصعب معالجة آثارها.

وقال المصدر إنّ سريّة حسابات المودعين والودائع لدى البنوك محميّة بالقانون، ولا يجوز إعطاء بيانات عنها أوّ الإطلاع عليها إلا بأمرٍ من النائب العام أو محكمة الاستئناف.

وبحسب صحيفة الصيحة، أكّد المصدر أنّ مطالبة لجنة إزالة التمكين، بكشف معلوماتٍ عن حركة حسابات المودعين فيه تجاوز للقانون، وكارثة سيدفع ثمنها القطاع المصرفي السوداني لعدم ائتمانه على سريّة حسابات عملائه، مبدياً أسفه لاستجابة البنك المركزي لطلب اللجنة وإصداره خطاباً للمصارف بالكشف عن حركة حسابات وتمويلات تجاوزت مليون جنيه.

الخرطوم (كوش نيوز)

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