لينا: زيارة حمدوك لكاودا تأريخية والمشهد مؤثر

وصفت الاستاذة لينا الشيخ وزير العمل والتنمية الاجتماعية زيارة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لكاودابالتاريخية وبأنها خطوة جريئة نحو تحقيق السلام.

وقالت في تصريح لـ(سونا): “إن الترحيب الذي وجدناه بكاودا أثلج صدورنا والمشهد مؤثر جداً، خصوصاً عندما هبطت الطائرة ونحن نشاهد كمية الحشود تصطف لاستقبالنا من النساء والرجال والأطفال والشيب والشباب بجانب عدد كبيرمن إخوتنا في الكفاح المسلح، الذين انقطع التواصل بينهم وبيننا بسبب الحرب”. وتساءلت: “بما أننا نتكلم عن سودان جديد يتحقق فيه العدل لجميع السودانيين فهذا يجعل المسؤولية كبيرة على عاتقنا لتحقيق هذه الرغبة”.

وفي ذات السياق قالت لينا إن زيارتها لولاية جنوب كردفان أتاحت لها الفرصة بعقد لقاءات مختلفة مع والي ولاية جنوب كردفان المكلف، إلى جانب زيارتها لإدارة التأمين الصحي بالولاية للوقوف على جهودهم التي بذلت، وأوصينا بضرورة العمل لتغطية صحية أوسع للنازحين والعائدين تعزيزاً لعملية السلام وأن تتكاتف الجهود لتحقيق الرفاهية للجميع والحياة الكريمة للإنسان بالسودان. وأكدت لينا أن التحديات كثيرة ولكن التكاتف والتنسيق في كافة مكونات المجتمع سيسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهنا.

سونا

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