المنظمات: زيارة حمدوك لكاودا تحول شجاع في طريق بناء الثقة

رحبت اللجنة القيادية للمنظمات غير الحكومية العاملة بالسودان بزيارة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لمدينة كاودا معقل الحركة الشعبية لتحرير السودان . واعتبرت اللجنة ان الزيارة جاءت في منعطق حرج من تاريح السودان وتعكس تحول شجاع في طريق بناء الثقة، الذي يسهم في خلق السلام الدائم والاستقرار عبر المعاملة العادلة للشعب السوداني واحترام حقوق الانسان في البلاد، واضحت اللجنة انه منذ اندلاع النزاع في جنوب كردفان “جبال النوبة” والنيل الازرق في عام 2011 عانت المناطق الخاضعة لسيطرة الحركة الشعبية من حصار انساني من قبل النظام السابق مما ادى الى تفاقم الوضع الانساني، وزيادة معاناة المواطنين السودانيين في تلك المناطق.

واضاف بيان اللجنة: تفتح هذه الزيارة نوافذ جديدة للمنظمات الانسانية والانمائية لبدء برامجها وانشطتها في تلك المناطق لتخفيف معاناة المواطنين المتضررين من الحرب والمشاركة في التحرك صوب البرامج الانمائية طويلة الاجل باعتبارها لبنة لبناء سلام دائم وطويل الامد.

وفي السياق ذاته وبحسب صحيفة الجريدة ثمن بيان اللجنة القيادية للمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في السودان الشجاعة والاجراءات الجريئة التي اتخذها السودانيون في الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان لاتخاذ هضه الخطوة التي ستفتح ايضا نافذة للسلام الاجتماعيورتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب.

الخرطوم (كوش نيوز)

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