تعاون مع وكالة ناسا لتعداد الثروة الحيوانية

أكد وكيل وزارة الثروة الحيوانية د عادل فرح اهمية التعاون والتنسيق مع الخبيرة السودانية بوكالة ناسا الامريكية بروفيسور وداد المحبوب لانشاء مركز معلومات للاحصاء الحيواني وذلك عن طريق استخدام الاقمار الصناعية الموجودة او شراء المعلومات من القمر الامريكي للمساهمة في تعداد الحيواني .

وبحث الوكيل لدي لقائه بالخبيرة بمكتبه اليوم امكانية التعاون في مجال تدريب الكوادر السودانية في هذا المجال بجانب انشاء مركز للمعلومات للاحصاء الحيواني عبر التقنية الحديثة من اجل النهضة والتنمية الشاملة .

ومن جهتها اكدت بروفيسور وداد المحبوب وضع كل خبراتها وامكانيانها في ظل العهد الجديد بتقديم كل العون واستعدادها بتذليل العقبات لانجاح هذا التعداد بما يحقق الاهداف المنشودة والمرجوة لتوفير الأمن الغذائي ودفع الاقتصاد القومي.

سونا

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