إصابات متفاوتة في موكب (الزحف الأخضر) بود مدني

كشف التقرير الميداني للجنة أطباء السودان المركزية عن وقوع إصابات وسط المشاركين في موكب (الزحف الأخضر) بمدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة الذي انتظم يوم السبت. وأفادت اللجنة في تقرير منشور بصفحتها على الفيس بوك: (أن هناك إصابة على مستوى الرأس، والحالة غير مستقرة. وإصابة على مستوى الرأس، الحالة مستقرة وإصابة بطعن بآلة حادة من الخلف على مستوى الصدر، حالته مستقرة، وإصابة بجروح قطعية متعددة على مستوى الرأس، وإصابة على مستوى الكتف، وإصابة في المرفق، وإصابة في القدم). وحملت اللجنة المسؤولية كاملة لحكومة الولاية واللجنة الأمنية. وقالت اللجنة في التقرير: (كيف لكيان محلول بأمر السلطة ومنبوذ بأمر الثورة أن يتجمع أفراده وينصبون مكبرات الصوت ويهددون الثوار أمام مرأى ومسمع الشرطة)!. وأضاف التقرير: (إن تأخير تعيين الولاة المدنيين هو مدخل للردة وحجر عثرة في سبيل التحول الديمقراطي واستكمال ركائز الحكومة المدنية. لذلك نرفع صوتنا عالياً بضرورة استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي(الولاة والتشريعي).

وانطلقت بحاضرة ولاية الجزيرة صباح السبت مسيرة الزحف الأخضر التي نظمها تجمع الحراك المدني (تحدي) والذي يشمل أحزاب الوسط والتيارات الإسلامية وذلك للتعبير عن رفض ممارسات حكومة أحزاب قوى الحرية والتغيير الإقصائية وتجاوزها قيم المجتمع السوداني وتقاليده. وشارك الآلاف في المسيرة بالقرب من منتزه الحرية بود مدني ورددوا شعارات: (جيش واحد شعب واحد شرطة قوية لدولة قوية، الشرطة شرطتنا وتشبه عزتنا، شعب متين أساسه الدين، السلام وينو، دم الشهيد وينو، سلمية سلمية ضد الشيوعية، الأزمة مافي الدين الأزمة في البنزين، الشهيد الشهيد الفات باعوه بالعربات، ماقلتو حرية الدولار وصل مية، ثوار أحرار حنصحح المسار).

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