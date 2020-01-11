لجنةالمعلمين بالأبيض تدعو الى إعادة تنقيح المناهج

دعت لجنة المعلمين بولاية شمال كردفان الى إعادة تنقيح مناهج التعليم العام ، وطالبت بزيادة رواتب المعلمين لتحسين اوضاعهم المادية منتقدة مشروع نفرة الولاية الذي اطلقه الوالي السابق والذي ارهق معلمي الولاية بالاستقطاعات المجحفة ، حيث نادت اللجنة -بحسب سونا- بتدريب المعلمين عبر ورش مطولة منتقدة الجرعات التدريبية قصيرة المدى التي كانت تقدم سابقا ووصفتها بانها لا تعطي الكفاية التدريبية اللازمة للمعلم .

وقال الاستاذ علي فاعوم رئيس لجنة المعلمين بالولاية في خاتمة فعاليات ملتقى أهل المصلحة في التعليم بالولاية “لابد من هيكلة التعليم وإبعاد عناصر النظام السابق” وطالب بتشكيل لجان قانونية وتمثيل لجنة المعلمين بها للمحاسبة على التجاوزات في الاراضي ، مشيرا الى وجود تجاوزات كبيرة في الاراضي الخاصة بوزارة التربية والتعليم بالولاية.

ودعا فاعوم الى توحيد الصف لدعم الحكومة الانتقالية مؤكداً دعم اللجنة للحكومة الانتقالية ، وطالب وزير التربية الاتحادي الذي وصفه ب(وزير الثورة) بالوقوف الى جانب قضايا الطلاب وتوفير الاجلاس والكتاب المدرسي لهم وإعادة المشرف النفسي بالمدارس لمعالجة مشاكلهم .

واشار فاعوم الى أن لجنة المعلمين بالولاية ساهمت اسهاما كبيرا في إنجاح هذه الورشة بدعمها بالافكار البناءة ، داعيا الوزارة الاتحادية الى الاهتمام بتوصياتها التي وصفها بانها خرجت من اصحاب المصلحة الحقيقيين .

الخرطوم (كوش نيوز)

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