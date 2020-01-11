النجمة شارون ستون تكشف الفرق بين بوتين وترامب

أعلنت النجمة الأمريكية شارون ستون في مقابلة مع مجلة “جي كيو” عن موقفها من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووصفته بأنه زعيم قوي ليس كنظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الممثلة التي وصفت بوتين وترامب بأنهما “مختلفان تماما”: “أعتقد أن بوتين بطريقته في الحكم هو زعيم قوي لبلاده”.

وأشارت ستون إلى أن الرئيس الروسي يحب البلاده، ويسعى لتحقيق مصالحها، بينما ترامب في رأيها “متهور” لا يحترم منصبه.

في الوقت نفسه، أعربت الممثلة عن شكوكها في إعادة انتخاب دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في انتخابات العام الحالي.

سبوتنيك

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