محمد الفكي: إرجاع المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر الحالي

أوضح عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، أن الغرض من إيقاف بعض المؤسسات الإعلامية هو استرداد أموال الدولة التي تم التصرف فيها وتخصيصها وتحويلها لصالح بعض الأسماء، وأكد أن الحريات لن تمس مُطلقاً.

وأعلن الفكي خلال جولة تفقدية لمصابي أحداث الجنينة يوم “السبت” بمستشفى الشرطة بالخرطوم عودة المؤسسات الإعلامية الموقوفة خلال الشهر الحالي، وقال “هنالك معلومات تُثبت تورط المؤسسات التي تم ايقافها”، وأضاف “صحيفة السوداني تم شراؤها بتكليف مباشر من الرئيس المخلوع عمر البشير” وتابع “هذا أمر معروف ومُثبت في التقارير وهذا مسار مختلف للقضية”.

وشدد على أن معركة لجنة إزالة التمكين حالياً في استرداد الأموال مع الملاك وقال “يجب أن يفهم الصحفيون ذلك”، وأكد أن هدف اللجنة استرداد أموال المنهوبة من الدولة بتفويض من الثورة والوثيقة الدستورية وقانون إزالة التمكين وأضاف “لن نتهاون في ذلك”.

وقطع الفكي بأن الصحفيون لن يتضرروا في عملهم وحقوقهم وقال “من حقهم قول كل شئ يريدونه في الصحف التي تم ايقافها في مواجه السلطة السابقة والحالية ونؤكد أن الحريات لن تمس مطلقاً”.

وجدد التزام الدولة بعدم تضرر العاملين فى المؤسسات الإعلامية التي تم حجزها بصرف مرتباتهم.

الخرطوم :باج نيوز

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