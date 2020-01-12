مواطنة: الاسعار ترتفع بصورة خيالية بسبب اتباع النظام المباد

شهد سوق الرصيرص الكبير بولاية النيل الازرق ارتفاع ملحوظ في بعض اسعارالسلع الاستهلاكية ، وقال عدد من التجار ان زيادة الاسعار ظهرت منذ الاسبوع الاول من شهر يناير الجاري.

وكالة السودان للانباء قامت بجولة ميدانية داخل السوق الكبير بمدينة الرصيرص والتقت بعدد من التجار ، وقال التاجر محمد البدوي علي صاحب اجمالي بسوق الرصيرص لـ”سونا” ان ارتفاع الاسعار في بعض السلع الضرورية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية مثل “السكر-الزيت-البصل” حيث وصل سعرجوال السكر الي 2 الف و200 جنية وكان مقارنة بالف و900 جنية في الاشهر المنصرمة ، فيما بلغ سعر جوال البصل الف و900 جنيه وسعرجركانة الزيت الكبيرة الف و900 جنيه.

وفي ذات السياق قال موسي ابكرصاحب دكان ان ارتفاع اسعارالسكر والزيت خلقت عدم استقرار في البيع واصبح التاجر يتعرض لخسائر ، المواطن حافظ حيدرالتربي قال ان الاسعاراصبحت مرتفعة جدا لاسيما السكر والزيت واللحوم والخضروات ودقيق الذرة خاصة وان معظم المواطنين من ذوي الدخل المحدود ولايستطيعون مجاراة اسعار السوق التي اصبحت كل يوم في ازدياد .

المواطنة ثريا احمد ابوقرن وصفت ارتفاع الاسعار بالخيالية وانه ممنهج من قبل اتباع النظام المباد الذين لايريدون للدولة السودانية الاستقرار لذا لجؤا لاستهداف معاش الناس ، وناشدت ثريا التجا روالمواطنين والحكومة للنظر في ارتفاع هذه الاسعار للسلع الضرورية دون سبب وكبح جماح المتلاعبين بمعاش وقوت الناس .

وامتدت جولة “سونا” لسوق اللحوم حيث كشفت عن تباين في الاسعار حيث بلغ كيلو اللحمة العجالي 240 جنيه وكيلو السمك البلطي 200 جنيه وكيلو الضان 400 جنيه، اما اسعار الخضروات فقد شهدت استقرارا مع تفاوت طفيف في الاسعار حيث بلغ سعر جوال البطاطس الف و300 جنيه وكرتونة الطماطم 450 جنيه وجوال الاسود 900 جنيه ، وفي سوق الفواكه رغم الوفرة الا ان الاسعار لم تشهد انخفاض حيث بلغ كيلو الموز 30 جنيه وحبة التفاح 30 جنيه والدستة تراوحت مابين 100 جنيه الي 120 جنيه.

الرصيرص 11-1-2020(سونا)

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