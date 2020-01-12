داعية إسلامي: الثورة مختطفة من قوى إقليمية ودولية وتعينهم بالداخل أحزاب كرتونية

أكد الداعية الإسلامي المعروف د. عبد الحي يوسف أن ثورة ديسمبر 2018م تم اختطافها من قبل قوى إقليمية وأعانهم على ذلك أحزاب كرتونية بالداخل. وقال عبد الحي في برنامج (حوار مباشر) على قناة الجزيرة مباشر: (أقول لعامة الشعب والخطاب موجه للشباب خصوصاً، أن هذه الثورة الآن مختطفة وجيرت لمصالح ضيقة لقوى إقليمية ودولية ومن يعينهم بالداخل من الأحزاب الكرتونية التي لا وجود لها في واقع الناس والتي تعتمد على فلسفات وخرافات).

وقال عبد الحي إن معالجة الفترة الانتقالية المضطربة – حسب وصفه – ينبغي أن تقصر وتكون لمدة عام واحد وبعدها تجرى انتخابات نزيهة بإشراف دولي ورقابة إقليمية والجهة التي تختار من قبل الناس هي التي يكون لها الحق في مفاوضات السلام التي نجد الآن خمس منصات للمفاوضات مع الحركات المسلحة مما يشي بأن عملية التجزئة والتقسيم صارت واقعاً. وأضاف: (الحكومة التي تنتخب من قبل الشعب هي التي تقر السياسات التشريعية والقانونية والاقتصادية والمالية وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، أما أن تأتي حكومة بغير الانتخاب ولا بالرضا من عموم الناس ولذلك نجد بعض قادة الأحزاب الكبار مثل السيد الصادق المهدي يبدأ حيناً بعد حين تبرماً). وعن لجنة تفكيك النظام البائد قال عبد الحي: (لمصلحة من تعمل هذه اللجنة وبأي حق تصدر قرارات بتعطيل صحف وقنوات والاستيلاء على مقراتها واغلاق منظمات خيرية كانت تكفل الايتام وتطعم المساكين وتسعى في مصالح الناس ثم يقولون هذا بغرض المراجعة والقضاء على السلبيات. يباشرون تنفيذ الحكم ثم يقولون سنحقق وسنبحث وهذا إجراء موقت أي عدالة هذه؟).

وحمل عبد الحي مسؤولية ما يجري من أحداث للمجلس السيادي ومجلس الوزراء، والقوى السياسية والعلماء والدعاة والأحزاب الكبيرة التي قال إنها تصمت على هذا العبث وتتكلم عنه على حياء بين حين وحين.

الانتباهة

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