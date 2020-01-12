ارتفاع حاد في وفيات الخمر وخاصة بين الأميركيات

ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن معدل الوفيات من معاقرة الخمر ارتفع بشكل حاد في الولايات المتحدة وخاصة بين النساء.

وجاء هذا الاكتشاف من بين العديد من الاستنتاجات المثيرة للقلق في تحليل لشهادات الوفاة نشره الجمعة المعهد الوطني لتعاطي وإدمان الخمر على مدار أكثر من عقدين.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن التحليل تتبع الوفيات في جميع أنحاء البلاد كل عام من 1999 إلى 2017 والتي أبلغ عن كونها ناجمة جزئيا على الأقل عن الخمر، بما في ذلك الجرعة الزائدة الحادة أو استخدامه المزمن أو مع أدوية أخرى.

فقد ارتفع معدل الوفيات المرتبط بالخمر 51% بشكل عام تلك الفترة الزمنية، مع مراعاة النمو السكاني. وكان أكثر ما لفت انتباه الباحثين أن معدل الوفيات بين النساء ارتفع بشكل أكبر بكثير، بزيادة 85%.

وبلغة الأرقام المجردة -وفقا لشهادات الوفاة- توفيت 18072 امرأة من الخمر عام 2017، مقارنة بـ 8662 عام 1999.

وقالت باتريشيا باول نائبة مدير معهد المشروبات الكحولية التابع للمعاهد الوطنية للصحة “المزيد من النساء يشربن ويسرفن في الشرب”.

ومع ذلك أظهرت الدراسة أن عدد وفيات الرجال من الأمراض المتعلقة بالخمر أكبر بكثير من النساء. فقد لعبت الخمر عام 2017 دورا في وفاة 72558 رجلا، مقارنة بـ 35914 عام 1999، أي بزيادة 35% عند حساب عامل النمو السكاني.

ويقول الخبراء إن تلك النتائج يمكن أن تعكس جزئيا حقيقة أن المولودين فترة طفرة المواليد يشيخون وأن الآثار الصحية المزمنة لتعاطي الخمر أصبحت أوضح، والزيادة في الوفيات قد تعكس أيضا زيادة في الوفيات المتعلقة بالأفيونيات التي تنطوي في كثير من الحالات على الخمر أيضا. وهذا يمكن أن يظهر أيضا بشهادات الوفاة.

المصدر : نيويورك تايمز

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