اسعار صرف الدولار والعملات مقابل الجنيه في السودان

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات الأجنبية في ( السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأحد 12 يناير 2020م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 90.00جنيه
الريال السعودي : 24.00جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 99.99 جنيه
الدرهم الإماراتي : 24.65جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 24.68 جنيه
الجنيه الإسترليني : 117.00جنيه
الجنيه المصري : 5.62جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.
ملحوظة: الأسعار أعلاه للتعامل النقدي (الكاش) في الخرطوم.