جامعة النيلين تفصل بروفيسور عوض حاج علي بعد ظهوره في تسريب لقناة العربية

أصدر مدير جامعة النيلين البروفيسور محمد الأمين أحمد القيادي بالنظام البائد، قراراً بفصل مدير الجامعة السابق البروفيسور إمتياز عوض حاج علي، من كلية الحاسوب وتقانة المعلومات، إعتباراً من السبت 11 يناير 2020، عقب ظهوره في تسريب بثته قناة العربية .

وكشف الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة العربية مساء الجمعة تحت عنوان (الأسرار الكبرى.. جماعة الإخوان)، بعض الأصوات المنادية من النظام البائد لقمع المتظاهرين بالقوة.

وفي ذات السياق، يواجه القيادي الاخواني بلاغ في النيابة العامة على خلفية ما ذكره في تسريب بثته قناة العربية عن ضرورة التعامل العسكري والعنيف مع المتظاهرين والمحتجين بوصفهم حركات مسلحة.

وقال عوض حاج علي أحد القيادات البارزة في التنظيم البائد : (هذه ليست مظاهرات، هذه حركات عسكرية ويجب التعامل معها تعاملاً عسكرياً.

وبحسب صفحة (تجمع أساتذة جامعة النيلين بالفيس بوك) أضاف يعني مجموعة صعاليك، صعاليك في الإنترنت والواتساب، ويا إخوان يجب أن يفهم الناس المعركة بفهمها الصحيح وفهمها الصحيح هو يجب ألا يراودنا أي نوع من التعاطف أو التراجع أو التنازل).

الخرطوم(كوش نيوز)

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