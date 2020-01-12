مؤتمر لمكافحة الفساد بالمغرب يقف على التجربة السودانية

ترأس الفريق شرطة دكتور عثمان محمد يونس نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام وفد السودان المشارك فى اجتماعات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقد بالمملكة المغربية.

وأكد نائب المدير العام المفتش العام للشرطة -وفق سونا – أن المؤتمر ناقش التأثير السالب للفساد على مسيرة التنمية فى البلدان الأعضاء؛ بجانب مسه لقواعد الديمقراطية وتقويض سيادة حكم القانون المنظم للمجتمعات ، مبينا أن اتفاقية العام2010م للدول المنضوية لجامعة الدول العربية هدفت الى ضرورة تبادل المعلومات ووضع سياسات واستراتيجيات لمكافحة ومحاربة الفساد ، مشيرا الى أن المؤتمر وقف على التجربة السودانية فى هذا المجال باعتبارها من التجارب الرائدة والتى تضمنت جرائم غسيل الأموال وتهريب البشر؛ إضافة الى الجرائم الخاصة بالفساد.

ويشار أنه وعلى هامش المؤتمر التقى نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام بمفتش الأمن الوطني بالمملكة المغربية، وبحث اللقاء تفعيل الاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة بين الشرطة فى البلدين فى مجالات تبادل الخبرات والتجارب فى مجال التدريب ورفع القدرات، كما التقى بأعضاء الجالية السودانية بالمغرب ووقف على مشاكلهم المتعلقة باستخراج الأوراق الثبوتية وتجديدها وسيتم علاجها قريبا بالتنسيق مع هيئة الجوازات والسجل المدني .

الخرطوم (كوش نيوز)

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