الشرطة تتأهب لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020م

ترأس الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله وزير الداخلية بقاعة الاجتماعات بوزارة الداخلية اجتماع اللجنة العليا لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية للعام 2020م بحضور الفريق أول شرطة (حقوقى) عادل محمد احمد بشائر مدير عام قوات الشرطة وممثلي الجهات ذات الصلة.

وأوضح الأستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام – وفق سونا- أن اللجنة استمعت الى تقرير مفصل عن الاجراءات التى تم اتخاذها لتأمين امتحانات العام الماضي واستصحاب التوصيات لخطط العام الحالي؛ والتي شهدت توسعا فى المراكز وفى أعداد الطلاب ، مبينا أن اللجنة العليا تتفرع منها اللجنة الفنية المختصة بتقديم تقارير اللجان .

من جانبها؛ أكدت الأستاذة تماضر عوض الكريم الطريفي وكيل وزارة التربية والتعليم على جاهزية اللجنة للقيام بكل الأعمال الفنية الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية من خلال اللجنة العليا برئاسة وزير الداخلية وبقية الأعضاء ، مشيدة بالدور الكبير الذى ظلت تضطلع به قوات الشرطة فى عملية تأمين امتحانات الشهادة الثانوية بالمركز والولايات ، مشيرة الى أن امتحانات هذا العام ستشهد زيادة كبيرة فى نسبة الطلاب الجالسين لامتحانات العام 2020م.

الخرطوم ((كوش نيوز)

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