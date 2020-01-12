حميدتي يؤكد عزم الحكومة لتحقيق السلام

أكد الفريق اول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عزم الحكومه في تحقيق السلام بالسودان ودولة جنوب السودان ممتدحا العلاقات المتميزه بين السودان ودولة كينيا. جاء ذلك لدي لقائه بمنزله السيد كالوزيو مسيوكا مبعوث الرئيس الكيني للسلام لجنوب السودان الذي أوضح في تصريح صحفي إن اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بالاضافه لقضية السلام بجنوب السودان وأضاف أن السودان وكينيا سيدفعان بتحقيق السلام في جنوب السودان والمساعده لتكوين الحكومه الانتقالية. وقال مسيوكا ” قدمنا التهنئة للسودان لرئاسته لمنظمة الايقاد في هذه الدورة” مشيرا الي مطالبة كينيا للسودان بمساعدتها ودول الإقليم في عملية مكافحة الجراد الصحراوي باعتبار ان السودان يمتلك خبرات وتجارب وإمكانيات في محاربة آفة الجراد الصحراوي الذي يأتي من اليمن والصومال واثيوبيا ويتجه نحو كينيا ويوغندا.

الخرطوم ١٢-١-2020م (سونا )

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