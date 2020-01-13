العراق يكشف عن مصير الطائرات العراقية التي أرسلها صدام حسين إلى إيران

قال سعد جواد قنديل سفير بغداد لدى طهران أنه لا يزال هناك مشاورات بين البلدين لاستعادة الطائرات الحربية التي أرسلها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين إلى إيران خلال حرب الخليج الثانية.

وخلال حوارٍ مع سبوتنيك، قال السفير أن الجانبين لم يصلا حتى الآن إلى حلٍ حول استعادة الطائرات من عدمه، إلا أن المفاوضات مستمرة في هذا الشأن.

وكان صدام حسين قد أرسل عدداً من الطائرات الحربية والمدنية إلى إيران من أجل الحفاظ على ما تبقى من الأسطول الجوي بعد هجوم التحالف الدولي، لتحرير الكويت، وبعد تدمير أكثر من 500 مقاتلة عراقية.

صحيفة المرصد

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