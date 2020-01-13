لجنة ازالة التمكين: جامعة افريقيا تتلقى(٤٠٠) مليار جنيه سنوياً من الحكومة

كشف عضو لجنة التفكيك وإزالة التمكين وجدي صالح بأن جامعة أفريقيا العالمية تتلقى دعماً من وزارة المالية٤٠٠ مليار جنيه سنوياً، واصفاً الدعم بالكبير مقارنة بالجامعات الحكومية، وقطع بأنها لم تخضع للمراجعة المحاسبية منذ تأسيسها، وقال في مؤتمر صحفي أمس بالقصر الجمهوري: جمعية القرآن الكريم تصرف شهرياً ما يقارب (750) ألف جنيه، بجانب امتلاكها لعدد من المباني بحي الرياض وغيرها من العقارات، إضافة إلى (100) سيارة، ونوه الى ان جمعية القرآن الكريم تتلقى دعماً دولياً بجانب دعم رئاسة الجمهورية وديوان الزكاة تحت مسميات عدة.

وكشف عن تفكيك معسكر يتبع لها في منطقة السليت. وأكد صالح بحسب صحيفة الجريدة، أن اللجنة لم توقف إذاعة القرآن الكريم، وقال إن المحطة تبث من قناة الخرطوم الدولية ولا يستطيعون السيطرة عليها، وكشف عن تورط بعض منسوبي الجمعية في ايقاف بث اذاعة القرآن الكريم بعد دخولهم الى مقر الجمعية لأخذ ما يملكون من ذهب وغيره وعند خروجهم قطعوا سلك البث بهدف التشويش على اللجنة واثبات أنها تصادر الحريات الدينية.

الخرطوم: (كوش نيوز)

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