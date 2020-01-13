النيلين
اقتصاد وأعمال

الدولار يرتفع ويُوسِّع الفرق بين الرسمي والموازي

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تصاعدت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه بصورة كبيرة في تداولات الأسواق المُوازية للعُملات أمس.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية، إنّ أسعار شراء الدولار سجلت (٩١) جنيهاً مُقابل (٨٩) جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر البيع (٨٩) جنيهاً مُقارنةً بـ(٧٨) جنيهاً.

ووصف عدد من المتعاملين وفقاً لمصادر، الوضع في أسواق العُملات بالمُربك وغير الواضح، وبرّروا حالة التصاعُد المُتزايد بوجود طلب عالٍ مُفاجئ في تداوُلات الأمس، وأشاروا بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنّ أسعار بيع الدرهم الإماراتي تجاوزت الـ(٢٥) جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)

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