الشيخ محمد مصطفى عبد القادر للحلو: (حميدتي قااااعد)!

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي السودانية مقطع فيديو للداعية محمد مصطفى عبدالقادر وهو يهاجم رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو في خطبة بمجمع الرشاد الإسلامي وكان عنوانها (الحلو حميدتي قاعد).

وعلق الشيخ على حديث الحلو بمناداة الحركة الشعبية بضرورة بناء دولة علمانية تقوم على الفصل التام بين الدين والدولة بحيث تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان وتقوم على الحقوق والواجبات، وأن الأساس في هذه الدولة المواطنة الإنسانية بغض النظر عن الدين والعرق واللون أو الجهة أو النوع.

وصب الشيخ محمد مصطفى جام غضبه على الحلو ومطالبته بدولة علمانية وقال: (شاهدت في اليوتيوب وأنت في كاودا وبتطلب أنك تريد دولة علمانية .. وإنت متمرد يا الحلو … وتقول عايزا علمانية نحن مادايرين علمانية إنت براك سوداني؟! سؤالي هذا للحلو … وإنت مواطن وأنا مواطن يخلوك علي كيفك..؟! ولا عشان شايل ليك سلاح.. وإذا شايل سلاح حميدتي قاااعد). وأضاف قائلاً: (حميدتي قال أن الإسلام خط أحمر .. شكرا لحميدتي، والبرهان قال القوات المسلحة لن تفرط في هوية هذا الشعب وشكراً للبرهان.. وحلو بتاع شنو.. دا الحلو هنا زاتو).

الانتباهة

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