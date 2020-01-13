جمال الوالي يكشف التفاصيل الكاملة لتمويل قناة الشروق

أصدر رئيس مجلس إدارة قناة الشروق ورجل الأعمال المعروف جمال محمد عبد الله الوالي بيانا كشف فيه التفاصيل الكاملة لتمويل قناة الشروق الفضائية وأوجه الصرف فيها وأهداف إنشائها. وقال جمال في البيان الذي تحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه: (تابع الكثيرون المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة إزالة التمكين، وتناولت فيه وضعية المؤسسات الإعلامية المحجوزة، ومن ضمنها قناة الشروق الفضائية التي اتشرف برئاسة مجلس إدارتها. إزاء ما ورد في المؤتمر حول القناة، أود أن أوضح التالي: قناة الشروق تم تسجيلها خارج السودان في ظرف مهم وحساس في تاريخ الوطن، يتعلق بتحقيق السلام وتعزيز التنمية، وهذه هي رسالة القناة الأساسية). وأضاف جمال: (من أجل تحقيق هذا الهدف، أنشأت القناة مكتب في كل ولاية من ولايات السودان، وصوبت رسالتها الإعلامية نحو هذا الهدف. والأموال التي تحصلت عليها القناة تم صرفها لتحقيق رسالتها الإعلامية الاساسية (السلام والتنمية). وأضاف جمال: (الأرقام التي ذكرت في المؤتمر بشأن دعم بعض المؤسسات للقناة وبرامجها، هي أرقام مضخمة وغير حقيقية. والقناة لم تكن تغطي أنشطة الحزب الحاكم وقتذاك بل كل أنشطة القوى السياسية وتلقت القناة اشادات موثقة من تيارات سياسية على خصام مع المؤتمر الوطني تشيد بالخط الإعلامي التنموي، وعلى رأس هذه التيارات الحركة الشعبية جنوب السودان). وقال البيان: (في كل العالم توجد مؤسسات وشركات تصرف على العمل الإعلامي الذي ترى أنه يحقق أهدافها بصورة كلية أو جزئية. وكل المبالغ التي دخلت القناة هناك بيانات بأوجه صرفها والجهات التي دفعتها، ومستعدون لتقديم هذه المعلومات متى ما طلبت). وقال البيان: (لم يتلق أي مساهم أو عضو في مجلس الإدارة مالا من الأموال المقدمة للقناة، ولم يتم صرف اي مبلغ للمساهمين. وظلت الإدارة التنفيذية للقناة تشرف اشرافا مباشرا على الجوانب المالية والتأكد من سلامة الموقف المالي). وأضاف الوالي: (نحن متاكدون من سلامة موقفنا، وأداء رسالتنا، وصحة مقصدنا. وعلى استعداد لتمليك اي معلومة لمن يطلبها).

الانتباهة

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