الحرية والتغيير تتهم مدير التأمين الصحي بالسعي لرفع درجة السخط على الحكومة

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير عروة الصادق أن إدارة التأمين الصحي تقوم باستقطاعات دون الرجوع للوالي أو إجازة من جهة تشريعية، وقال أن مدير التأمين إتخذ قراراً بزيادة الاستقطاع وتم ذلك دون الرجوع للوالي أو الجهة التشريعية، بغرض رفع درجة السخط ضد الحكومة.

وأقر عروة لـ (الانتباهة أون لاين) بصعوبة إدارة المؤسسات الموروثة والفاسدة بجانب الهياكل المترهلة والتي تقوم على المحسوبية، وأكد أنهم تفاجأوا بها ولذلك صعبت إدارتها. وقال إن كثير من المؤسسات لها هياكل ظلت خفية مثلت أقوى حواضن للدولة الخفية التي حالت دون الإصلاحات التي أعلنتها حكومة الحرية والتغيير. وقال: (ظلت هذه الحواضن تنتهج ممارسات أضعفت أدائنا وأساءت إلينا أيما إساءة). ودلل عروة على ذلك بمدير التأمين الصحي، وإتخاذه لقرار زيادة الاستقطاع لخدمة التأمين دون الرجوع للوالي، أو إجازة الزيادة من جهة تشريعية، وقال إن ذلك بهدف رفع درجة السخط ضد الحكومة.

الانتباهة

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