وزارة الطاقة السودانية تتجه لإنتاج الكهرباء من النفايات

اعلنت وزارة الطاقة والتعدين موافقتها على تنفيذ مشروع انتاج الطاقة الكهربائية من النفايات من قبل شركة (sonetwork international) الفرنسية بالشراكة مع ولاية الخرطوم ويأتي المشروع وفق سعي وزارة الطاقة للاستفادة من الطاقات البديلة وتنويع مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والصديقة للبيئة.

ويعد المشروع الأول في أفريقيا يعمل على معالجة النفايات المنزلية والصناعية ويعتبر صديق للبيئة بنسبة 100% ويخدم المشروع نظافة البيئة وسلامتها ويوفر فرص عمل إضافية وينتج الطاقة الكهربائية النظيفة بجانب انتاج الأسمدة ويعمل على تنوع مصادر الطاقة، حيث يوفر حوالي 80 ميقاوات في الساعة بتكلفة 5 سنت للكيلو.

وينفذ المشروع في محلية أم درمان كبداية أولية ومنها يعمم على الولايات كافة ويعتبر المشروع حافزا ومؤشرا ايجابيا للوزارة وأن المشروع يجد الاهتمام المباشر من المجموعات الداعمة لإنتاج الطاقة والمنظمات المتخصصة في الأمم المتحدة والمجموعة الأوربية.

الخرطوم 13-1-2020م (سونا)

شارك الموضوع :



